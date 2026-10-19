Япония будет продолжать переговоры с Россией о Курилах

Япония хочет сохранить контакты с Россией Япония будет продолжать переговоры с Россией о Курилах

Москва19 окт Вести.Япония хочет сохранить контакты с РФ, несмотря на серьезные разногласия. При этом Токио не откажется от претензий на южную часть Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, слова которого приводит ТАСС.

Представитель японского правительства высказался о продолжении контактов с РФ в ознаменование 70-летия возобновления двусторонних отношений, которые сегодня остаются тяжелыми. Одной из причин Кихара назвал ситуацию вокруг Украины.

Япония будет продолжать диалог с Россией. Она заинтересована в решении накопившихся проблем. И в курсе Японии на разрешение вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора нет изменений заявил чиновник

В Токио южные Курилы называют Северными территориями и продолжают добиваться решения вопроса об их принадлежности. Россия считает острова частью своей территории.

Поводом для нового заявления японской стороны стала годовщина подписания советско-японской Совместной декларации 19 октября 1956 года. Документ положил конец состоянию войны между СССР и Японией, восстановив дипломатические отношения. Однако мирный договор пока так и не заключен.

В августе 2026 года Владимир Путин впервые за время президентства посетил курильский остров Итуруп, после чего Япония выразила России решительный протест. Москва отвергла претензии Токио. Россия неоднократно заявляла о незыблемости своей юрисдикции над Курильскими островами, а также о том, что "курильский вопрос" закрыт навсегда.