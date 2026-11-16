Москва16 нояВести.В Ярославле второй раз за ночь 16 ноября временно закрыто движение транспорта в сторону Москвы на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 16 ноября в Ярославле уже вводились подобные ограничения в условиях отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже глава региона сообщил о нейтрализации пяти вражеских беспилотников.