Из-за БПЛА второй раз за ночь перекрыли движение из Ярославля в сторону Москвы

В Ярославле второй раз за ночь перекрыли движение в сторону Москвы из-за БПЛА Из-за БПЛА второй раз за ночь перекрыли движение из Ярославля в сторону Москвы

Москва16 ноя Вести.В Ярославле второй раз за ночь 16 ноября временно закрыто движение транспорта в сторону Москвы на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность" проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 16 ноября в Ярославле уже вводились подобные ограничения в условиях отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже глава региона сообщил о нейтрализации пяти вражеских беспилотников.