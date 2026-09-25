Москва25 сенВести.В Ярославской области Audi врезалась в автомобиль Lada, в результате ДТП пострадали 5 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Автоавария произошла утром 25 сентября в районе д.10 по ул. Луговая в деревне Кузнечиха. Предварительно, мужчина 1998 г.р., управляя Audi, столкнулся с попутно движущимся автомобилем Lada, под управлением мужчины 1961 г.р. После удара Lada наехала на мачту стационарного наружного освещения с последующим съездом в кювет.
В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля Лада, в т.ч. 2 несовершеннолетних, доставлены в больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства.