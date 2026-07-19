Москва19 июлВести.В Югорске 14-летний подросток катался на самокате по гранитной плите мемориала "Воинская Слава", а также курил на территории мемориального комплекса, по факту его противоправных действий организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Информация о правонарушении на территории мемориального комплекса была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.
Организована процессуальная проверка по … ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.