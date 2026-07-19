В Югре подросток-самокатчик катался по гранитной плите мемориала, идет проверка

В Югорске подросток катался на самокате по гранитной плите мемориала В Югре подросток-самокатчик катался по гранитной плите мемориала, идет проверка

Москва19 июл Вести.В Югорске 14-летний подросток катался на самокате по гранитной плите мемориала "Воинская Слава", а также курил на территории мемориального комплекса, по факту его противоправных действий организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Информация о правонарушении на территории мемориального комплекса была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Организована процессуальная проверка по … ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.