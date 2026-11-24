Москва24 ноя Вести.Власти Южной Кореи объявили эвакуацию жителей острова Уллындо из-за российских самолетов. При этом воздушное пространство республики нарушено не было. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). Предупреждение об эвакуации отменили спустя несколько минут.

По данным военного ведомства, российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО (KADIZ) над Японским морем ранним утром 24 ноября, приблизились к острову Уллындо, после чего покинули район.

Предупреждение об эвакуации было направлено жителям острова около 07.52 по местному времени. Его отменили примерно через три минуты после того, как российские самолеты покинули район.