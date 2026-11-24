Yonhap: самолеты РФ вошли в зону опознавания ПВО в Японском море

ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители из-за российских самолетов Yonhap: самолеты РФ вошли в зону опознавания ПВО в Японском море

Москва24 ноя Вести.Вооруженные силы (ВС) Республики Корея подняли в воздух авиацию из-за российских самолетов, которые вошли в так называемую зону опознавания ПВО страны (KADIZ), в одностороннем порядке установленную Сеулом. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

По утверждению корейских военных, самолеты РФ вошли в зону KADIZ неподалеку от острова Уллындо в Японском море.

Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи подняли в небо свою авиацию.

Около восьми утра по местному времени (около двух часов ночи мск) на острове было объявлено предупреждение, жителям рекомендовали спуститься в подземные убежища. Тревога была отменена спустя пять минут.

В комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что самолеты РФ не нарушали воздушное пространство.

Зона KADIZ была создана властями Южной Кореи в одностороннем порядке. Несмотря на это, республика требует от других стран уведомлять о пролете их авиации через эту зону.

Неделю назад, 17 ноября, комитет начальников штабов ВС Южной Кореи также заявил, что российские военные самолеты пересекали зону KADIZ.