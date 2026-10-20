В Забайкалье бывший помощник депутата Госдумы осужден за мошенничество Бывший помощник депутата Госдумы осужден в Чите за мошенничество

Москва20 окт Вести.В Чите осужден бывший помощник депутата Государственной думы за мошенническую схему. Он за денежное вознаграждение обещал помощь в уклонении от службы в зоне СВО, передает ТАСС.

Установлено, что гражданин России, ранее занимавший должность помощника депутата Государственной думы РФ, действуя из корыстной заинтересованности, организовал противоправную схему под предлогом содействия в решении вопросов прохождения военной службы говорится в сообщении

Фигурант находил людей, заинтересованных в личном уклонении или уклонении их родственников от прохождения военной службы. Он обещал оказать содействие со стороны руководства воинских формирований и требовал за это 1,5 млн рублей. При этом у подсудимого не было возможности влиять на решения должностных лиц. Он обманывал своих клиентов и присваивал их деньги.

Центральный районный суд Читы назначил бывшему помощнику депутата Госдумы 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.