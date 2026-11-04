В Забайкалье планируют подготовить учителей эвенкийского языка Курсы для будущих учителей эвенкийского языка планируют запустить в Забайкалье

Москва4 ноя Вести.Курсы для будущих преподавателей эвенкийского языка планируют организовать на базе Бурятского государственного университета (БГУ). После обучения специалисты смогут работать в школах и детских садах северных районов Забайкалья. Об этом сообщила ТАСС президент Забайкальской региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера" (КМНС) Виктория Дармаева.

По ее словам, ассоциация собрала список кандидатов на обучение и прорабатывает условия сотрудничества с вузом.

Уже собрали реестр желающих кандидатов, сейчас будем организовывать такие курсы для наших будущих учителей отметила Дармаева

Как уточняется, курсы планируется провести до конца 2026 года, а подготовленные учителя и воспитатели смогут приступить к работе в следующем году. Их направят в Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский и Каларский районы.

Дармаева рассказала, что в Забайкальском крае сейчас работают центры эвенкийской культуры. Их специалисты проводят занятия в школах и детских садах, знакомят детей с родным языком, традициями и национальными играми.

Эвенки — коренной малочисленный народ Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они относятся к тунгусо-маньчжурской языковой группе. По данным переписи населения 2020 года, в России насчитывалось около 39 тысяч эвенков, из них примерно 900 — в Забайкальском крае.