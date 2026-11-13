В Забайкалье задержан подросток, прорвавшийся в школу с топором и ножами

В Забайкалье школьник с топором и ножами заперся в кабинете с младшеклассниками В Забайкалье задержан подросток, прорвавшийся в школу с топором и ножами

Москва13 ноя Вести.В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе Шелопугинского района, задержан вооруженных подросток, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Следственными органами СК России по Забайкальскому краю 14-летнему жителю Шелопугинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц) говорится в публикации

В результате происшествия никто не пострадал.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

По сведениям местных СМИ, подросток 12 ноября пришел в школу с топором и ножами, сумел миновать охрану и заперся в кабинете с учениками младших классов. В переговоры с ним вступила учительница, которая смогла успокоить мальчика. Его задержали прибывшие по вызову правоохранители.