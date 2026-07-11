SZ: во время уборки в зале заседаний правительства Чехии нашли диктофон

В зале заседаний кабмина Чехии обнаружили записывающее устройство SZ: во время уборки в зале заседаний правительства Чехии нашли диктофон

Москва11 июл Вести.В зале заседаний правительства Чехии был обнаружен диктофон, способный мгновенно передавать записанные данные, сообщил местный интернет-портал Seznam Zprávy (SZ).

Устройство, предположительно произведенное в Китае под брендом американской компании Plaud, обладает функцией записи разговоров, автоматической загрузки файлов на серверы и преобразования аудио в текст с использованием искусственного интеллекта.

Диктофон размером с кредитку был найден в зале заседаний … еще 22 января этого года и передан в пресс-службу кабмина. Данный факт сообщила изданию руководитель пресс-службы Карла Мрачкова ... По ее словам, видимо, речь идет о чьей-то потере, а не о преднамеренной установке сказано в материале

По итогам расследования правоохранители пришли к выводу, что инцидент не представлял угрозы для безопасности, несмотря на то, что помещение используется для обсуждения конфиденциальных вопросов.

Ранее основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в связи с обнаружением прослушивающего устройства в своем домашнем офисе написал заявление в полицию Женевы.