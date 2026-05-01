Супруга Зеленского запатентовала в ЕС торговый бренд для оказания бизнес-услуг

Жена Зеленского оформила в Европе патент на услуги по сопровождению бизнеса Супруга Зеленского запатентовала в ЕС торговый бренд для оказания бизнес-услуг

Москва1 мая Вести.Супруга главы киевского режима Елена Зеленская зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку под названием "Саммит первых леди и джентльменов" (Summit of First Ladies and Gentlemen), сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ведомства ЕС по интеллектуальной собственности.

Согласно документам, торговая марка охватывает широкий спектр товаров и услуг, включая финансовые и аудиторские услуги, контрактные переговоры и юридические консультации, маркетинг и поиск спонсоров, производство рекламных роликов, организация опросов и конкурсов красоты.

Кроме того, классификация товарного знака охватывает широкий спектр товаров и услуг: канцелярские и бытовые принадлежности, точилки для карандашей; зажимы для денег, бумажные чехлы для цветочных горшков.

Из публикации следует, что владельцем торговой марки значится Елена Зеленская, а патентным поверенным — гражданин Болгарии Эмил Бенатов.

Регистрация действительна на всей территории Евросоюза и истекает в мае 2032 года.

В свою очередь, бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель утверждает, что на очередных аудиозаписях по делу предпринимателя Тимура Миндича", которые будут обнародованы в ближайшее время, можно услышать голос супруги главы киевского режима.