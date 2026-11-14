В "Зарядье" рассказали о поддержке молодых художников В арт-пространстве "Зарядье" рассказали о поддержке молодых художников

Москва14 ноя Вести.В арт-пространстве "Паркинг Галерея" парка "Зарядье" оказывают поддержку молодым художникам, предоставляя им площадку для экспозиции своих работ. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник отдела выставочных проектов парка Дмитрий Шишкин.

Конечно, для всего профессионального сообщества это возможность увидеть некую новую волну художественной молодежи. А для тех, кто интересуется художественным образованием, это уникальная возможность в одном зале увидеть, как ведущие вузы готовят художников заявил он

В этом году выставка "Выпуск 26" представляет дипломные работы выпускников более тридцати московских вузов. Молодые мастера выступают в таких жанрах, как живопись, графика и скульптура, сценография и др.

Выпускники, которые закончили учиться и защитили диплом, осенью оказываются в центре Москвы, на большой площадке. Наш зал - это третья по величине выставочная площадка в центре Москвы пояснила замначальника отдела выставочных проектов парка "Зарядье" Ирина Осипова

По ее словам, это хорошая возможность быть увиденными директорами музеев и кураторами.