Москва26 июлВести.Из-за отключений электричества в зону чрезвычайной ситуации попали еще пять населенных пунктов в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева в соцсети "ВКонтакте".
Она уточнила, что решение приняли на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
По итогам заседания принято решение включить в границы зоны чрезвычайной ситуации следующие населенные пункты: Солнечногорское; Малореченское; Рыбачье; Генеральское; Лесноеговорится в сообщении
Жители этих населенных пунктов столкнулись с более, чем 48-часмовым отключением электричества.