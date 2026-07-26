Пять населенных пунктов под Алуштой попали в зону ЧС из-за отключений света

В зону ЧС из-за отключений света включили пять населенных пунктов в Крыму Пять населенных пунктов под Алуштой попали в зону ЧС из-за отключений света

Москва26 июл Вести.Из-за отключений электричества в зону чрезвычайной ситуации попали еще пять населенных пунктов в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева в соцсети "ВКонтакте".

Она уточнила, что решение приняли на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По итогам заседания принято решение включить в границы зоны чрезвычайной ситуации следующие населенные пункты: Солнечногорское; Малореченское; Рыбачье; Генеральское; Лесное говорится в сообщении

Жители этих населенных пунктов столкнулись с более, чем 48-часмовым отключением электричества.