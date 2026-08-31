Вагенкнехт: Мерца не беспокоит исторический подтекст его украинских лозунгов

Вагенкнехт: Мерца не волнует история используемых им украинских лозунгов Вагенкнехт: Мерца не беспокоит исторический подтекст его украинских лозунгов

Москва31 авг Вести.Канцлера ФРГ Фридрих Мерц безразлично относится к исторической подоплеке украинских лозунгов, которые сам использует. Об этом заявила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.

Она напомнила, что 25 августа Мерц в соцсети X опубликовал пост, который сопроводил украинским лозунгом.

Мерца, по всей видимости, не интересует, что на этом лозунге глубокий отпечаток оставили украинские коллаборанты времен Второй мировой войны, которые несут ответственность за массовые убийства евреев, поляков и русских, и которых правительство Зеленского прославляет как национальных героев написала Вагенкнехт в соцсети X

Политик подчеркнула, что, согласно социологическим опросам, рейтинг Мерца значительно выше на Украине, чем в Германии.

Ранее Вагенкнехт заявила, что Мерц является лучшим канцлером, которого когда-либо имела Украина.