Валиева: теракт в Кракове может сыграть на руку премьеру Туску Валиева: теракт в Кракове может укрепить политические позиции Туска

Москва17 ноя Вести.Теракт в Кракове может стать для премьер-министра Польши Дональда Туска возможностью вернуть себе политическую повестку и укрепить позиции на фоне противостояния с президентом Каролем Навроцким. Такое мнение в авторской колонке высказала журналист информационной службы "Вести" Мария Валиева.

Многотысячный марш независимости в Варшаве под лозунгом "Поляк – хозяин в Польше" и теракт в Кракове стали лакмусовой бумажкой польской политики. По оценкам организаторов, участие в шествии приняли почти полмиллиона человек, которые выступают против массовой миграции сказала Валиева

Журналист отметила, что участие Навроцкого в марше стало демонстрацией его поддержки консервативного электората, тогда как Туск предпочел дистанцироваться от мероприятия.

Присутствие Кароля Навроцкого на шествии в Варшаве – демонстрация его верности консервативному электорату и показательный сигнал Туску, кто в Польше хозяин. Премьер на марше демонстративно отсутствовал. Этим он показал, что пытается дистанцироваться от радикализма, то есть идеологии краковского стрелка. По данным правоохранительных органов, 25-летний поляк, убивший 6 человек и ранивший 16, увлекался крайне правыми идеями, то есть, проще говоря, был фашистом. Заявления Туска, которые последовали сразу после трагедии, о том, что необходимо налаживать отношения с Каролем Навроцким, прозвучали не как акт национального примирения, а как вынужденный тактический ход на грани институционального паралича заявила Валиева

По мнению Валиевой, произошедшая трагедия может дать Туску возможность переложить ответственность за ситуацию в стране на политических оппонентов.

Для Туска теракт – это возможность вернуть себе повестку безопасности. Премьер-министр, чье правительство критиковали за обострение судебного кризиса, теперь может позиционировать себя как единственного гаранта стабильности и правопорядка. И если президент не сделает шаг навстречу, то на него можно будет возложить ответственность за дальнейшую дестабилизацию в стране написала Валиева

Для Навроцкого ситуация сложнее, но не безнадежна, отметила Валиева.

Президент может, например, упрекнуть правительство в том, что оно не обеспечило безопасность граждан, и преподнести трагедию как результат системных провалов. А еще заявить о том, что судебный кризис, развязанный Туском, отвлекает внимание государства от реальных угроз сказала Валиева

Седьмого ноября в центре Кракова произошла стрельба. По данным следствия, 24-летний поляк Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим. Стрелявший был ранен при задержании и умер в больнице. В его квартире нашли тела родителей и сестры.