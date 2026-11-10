Туск поручил ужесточить закон об обороте оружия после стрельбы в Кракове Bloomberg: Туск поручил пересмотреть законодательство об обороте оружия

Москва10 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству пересмотреть законодательство об обороте оружия после стрельбы в Кракове. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выступая перед кабмином, Туск заявил, что подобная трагедия не должна повториться. Он поручил провести "ответственный и методичный" анализ законов, регулирующих выдачу разрешений и деятельность стрелковых полигонов.

Мы не построим идеальный мир, но я хочу убедиться, что Польша останется безопасной страной. Это первый подобный случай в нашей истории, и нужно сделать все, чтобы он стал последним сказал польский премьер

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По данным следствия, 24-летний поляк Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, в том числе двое иностранцев, минимум 15 человек пострадали, среди них есть гражданка России.

Стрелявшего ранили при задержании, позже он скончался в больнице. В его квартире полиция обнаружила тела родителей и сестры. Происшествие расследуется как теракт. В стране объявлен общенациональный траур.