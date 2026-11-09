Туск и Навроцкий приняли участие в марше памяти жертв теракта в Кракове

В Кракове начался "Марш молчания" в память о жертвах теракта Туск и Навроцкий приняли участие в марше памяти жертв теракта в Кракове

Москва9 ноя Вести."Марш молчания" в память о жертвах теракта 7 ноября проходит на Главной площади Кракова. В мероприятии участвуют президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск. Трансляцию шествия ведет телеканал TVP Info.

Площадь заполнена жителями и гостями города, многие из которых пришли в черной одежде. В 20:00 по местному времени (22:00 мск) с башни Мариацкого собора прозвучал традиционный хейнал. На месте проведения акции дежурят усиленные наряды полиции и пожарной службы, въезд на площадь перекрыт.

Стрельба в центре Кракова произошла днем 7 ноября. По данным следствия, 24-летний гражданин Польши Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим. В результате погибли шесть человек, в том числе двое иностранцев, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России.

Стрелявший был ранен при задержании и впоследствии скончался в больнице. В его квартире полиция обнаружила тела родителей и сестры. Происшествие расследуется как теракт. В Польше объявлен общенациональный траур.