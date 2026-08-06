Гончаренко: Умерова хотели сделать послом Украины в США, но Вашингтон отказался

Вашингтон "мягко" отклонил кандидатуру Умерова на пост посла Киева в США Гончаренко: Умерова хотели сделать послом Украины в США, но Вашингтон отказался

Москва6 авг Вести.Вашингтон отказал в назначении Рустема Умерова на должность посла в США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Умеров занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. В начале недели Владимир Зеленский назначил его новым руководителем Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Умерова хотели все-таки подавать на посла в США. Его кандидатуру предложили США, но в госдепе мягко отказали написал Гончаренко в своем Telegram-канале

Ранее СМИ писали, что Умеров рассматривается как один из фаворитов на должность посла Украины в США.