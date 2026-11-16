РИА Новости: Вашингтон при Трампе урезал помощь Грузии в 27 раз

Вашингтон после возвращения Трампа урезал программы помощи Грузии РИА Новости: Вашингтон при Трампе урезал помощь Грузии в 27 раз

Москва16 ноя Вести.Вашингтон сократил финансирование программ, направленных на помощь Грузии, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это следует из доклада госдепартамента США, с которым ознакомилось РИА Новости.

Известно, что финансирование упало с 37,6 миллиона долларов в 2025 финансовом году до 1,4 миллиона долларов в 2026. Большую часть оставшейся помощи направили на программу международного военного образования и подготовки кадров.

В январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам, в том числе и Украине.

Позже произошел повторный пересмота программы поддержки иностранным государствам. После этого представительство агентства США по международному развитию (USAID) при американском посольстве в Тбилиси было закрыто, а оставшиеся проекты переданы региональным подразделениям госдепартамента и отделам посольства.