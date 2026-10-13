Москва13 окт Вести.Анатолий Вассерман назвал ошибкой данный в молодости обет целомудрия. Об этом пишет "Абзац".

По словам мужчины, из-за отсутствия романтического опыта у него были проблемы в профессиональной деятельности, связанной с политическим консультированием. Не понимая некоторых тонкостей человеческих взаимоотношений, Вассерман испытывал трудности, когда нужно было глубоко разбираться в мотивах поступков людей.

Жалею постоянно, но, к сожалению, я слишком упрям и поэтому не поменял свое решение. Но решение, несомненно, глупое, и сложностей из-за этого было много признался публицист

Он подчеркнул, что не советует молодому поколению повторять его путь и что такие ограничения не имеют смысла. Обет целомудрия, считает Вассерман, ничего не решает и никак не помогает.