Вассерман заявил, что не общается с живущим на Украине братом

Анатолий Вассерман рассказал, общается ли с братом на Украине Вассерман заявил, что не общается с живущим на Украине братом

Москва14 сен Вести.Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что не поддерживает никаких контактов с братом, который живет на Украине. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак на YouTube.

Вассерман ответил на вопрос, какого мнения придерживается его брат о его политической позиции.

Понятия не имею, потому что после начала боевых действий я не общаюсь ни с кем на Украине признался Вассерман

Он отметил, что прекратил контакты с родными и друзьями на Украине, боясь навредить им. Вассерман надеется, что со временем сможет снова с ними общаться и приехать в Одессу.

Ранее депутат Вассерман рассказал, как появилась Украина.