Москва14 сенВести.Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что не поддерживает никаких контактов с братом, который живет на Украине. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак на YouTube.
Вассерман ответил на вопрос, какого мнения придерживается его брат о его политической позиции.
Понятия не имею, потому что после начала боевых действий я не общаюсь ни с кем на Украинепризнался Вассерман
Он отметил, что прекратил контакты с родными и друзьями на Украине, боясь навредить им. Вассерман надеется, что со временем сможет снова с ними общаться и приехать в Одессу.
Ранее депутат Вассерман рассказал, как появилась Украина.