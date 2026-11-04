"Важный ориентир": юрист Шумилов о решении суда ограничить санкции ЕС Юрист Шумилов оценил важность решения суда ЕС по санкциям против России

Москва4 ноя Вести.Решение Общего суда Евросоюза признать несоразмерным требование к странам союза отозвать у Российского морского регистра полномочия на инспекцию и сертификацию судов может стать ориентиром в будущих процессах. Об этом заявил Партнер юридической фирмы YS Advisors Юрий Шумилов.

В беседе с РБК он уточнил, что ранее суды уже отменяли санкции, но это делалось вследствие недостатка доказательств или процессуальных нарушений. Впервые был применен принцип пропорциональности.

Впервые в рамках санкций против России суд ЕС аннулировал ограничительную меру именно вследствие нарушения принципа пропорциональности. До сих пор суды предоставляли Совету ЕС чрезвычайно широкую свободу усмотрения… Мы рассчитываем, что это решение станет важным ориентиром для дальнейшей судебной практики подчеркнул Шумилов

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва в ответ на санкции ЕС может принять решение о повышении ввозных пошлин на европейские товары. Также рассматривается полное ограничение импорта ряда категорий.