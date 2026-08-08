Американская ведущая уснула в кадре после бессонной ночи с детьми

Ведущая американского канала FOX13 уснула во время прямого эфира Американская ведущая уснула в кадре после бессонной ночи с детьми

Москва8 авг Вести.Ведущая американского телеканала FOX13 Доминик Диллон уснула прямо во время трансляции утреннего эфира. Об этом сообщает издание Today.

В объектив камеры попал момент, когда телеведущая сидит за студийным столом с закрытыми глазами, опустив голову на руки, пока ее коллега-метеоролог пытается привлечь ее внимание.

Позже Диллон объяснила инцидент сильной накопившейся усталостью. По ее словам, накануне она провела бессонную ночь с двумя маленькими детьми, у одного из которых резались зубы, в то время как ее супруг находился на смене на железной дороге.