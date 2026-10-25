Москва25 октВести.Министр финансов Великобритании Джон Хили в коные октября представит бюджет страны на 2027 год. Раходы на оборону в нем будут увеличены на несколько миллиардов фунтов стерлиногов, выяснила газета The Times.
Министр финансов Джон Хили неожиданно объявит о новых оборонных расходах на миллиарды фунтов стерлингов в среду в рамках представления бюджетапишет газета
Как отмечается в статье, Хили направит дополнительные средства в Национальный фонд благосостояния и Британский бизнес-банк. Часть этих денег впоследствии будет инвестирована в оборонные компании страны, причем наибольшую выгоду получат производители БПЛА и другие разработчики современных военных технологий.
Ранее сообщалось, что Джон Хили ушел с поста министра обороны Великобритании из-за разногласий с правительством по вопросу финансирования армии.