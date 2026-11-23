Москва23 ноя Вести.Венгерская оппозиционная партия "Наша Родина" работает над законопроектом о сохранении действующих соглашений с РФ в области энергетики.

Об этом газете "Известия" заявила вице-спикер парламента Дора Дуро.

Партия "Наша Родина" работает над законопроектом, направленным на защиту национальной энергетической безопасности и стабильности энергосети. Он будет включать в себя поддержку развития проекта "Пакш-2", а также сохранение действующих нефтегазовых контрактов, ограждая тем самым национальные интересы от западной и глобалистской политической повестки рассказала депутат

Она подчеркнула, что примерно 90% поставок нефти и 75% природного газа в Венгрию осуществляются по долгосрочным контрактам с Россией. По словам парламентария, действующие соглашения позволяют Венгрии получать ресурсы по наиболее низкой стоимости. Дуро отметила, что реализация проекта "Пакш‑2" поможет стране снизить зависимость от импорта электроэнергии.

Мы намерены использовать все доступные правовые инструменты и законодательные инициативы, чтобы не допустить принятия по проекту "Пакш-2" какого-либо решения, противоречащего национальным интересам, и решительно выступаем против остановки ведущегося строительства добавила Дуро

Ранее министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань рассказал, что страна продолжает переговоры с США о продлении действия исключений из санкций на закупки нефти и газа из России.

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что если Будапешт выполнит требования Брюсселя по отказу от энергоресурсов из России, то выстрелит себе в ногу.