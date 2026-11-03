Венгерский банк не смог найти покупателя на российскую "дочку" Глава банка ОТР Чаньи: найти покупателя на российскую "дочку" не удалось

Москва3 ноя Вести.Венгерская банковская группа OTP не смогла продать свой российский дочерний банк из-за отсутствия подходящего покупателя. Об этом заявил генеральный директор группы Петер Чаньи в интервью Forbes.

По его словам, банк изучал возможность продажи российского подразделения, однако не нашел контрагента, который соответствовал бы условиям. При этом руководство не намерено передавать эффективно работающий бизнес безвозмездно.

Мы искали потенциального покупателя, который смог бы получить одобрение российских властей на приобретение нашего банка и при этом предложить приемлемую для нас цену. Найти такого контрагента не удалось сказал глава OTP

Он подчеркнул, что группа намерена сохранять присутствие в России, пока деятельность на местном рынке остается экономически целесообразной. По его словам, такой подход компания неоднократно озвучивала ранее.