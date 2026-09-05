Венгрия продлила режим ЧС из-за угрозы нелегальной миграции до конца 2026 года

Венгрия продлевает режим ЧС в связи с угрозой нелегальной миграции Венгрия продлила режим ЧС из-за угрозы нелегальной миграции до конца 2026 года

Москва5 сен Вести.Правительство Венгрии сохранило чрезвычайное положение, введенное из-за угрозы массовой нелегальной миграции, до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, чьи слова передает пресс-служба венгерского правительства.

Особый правовой режим действует в республике с 2016 года, его очередной срок истекал 7 сентября.

По словам Мадьяра, кабмин не намерен смягчать миграционное законодательство, поскольку даже незначительные изменения могут ослабить защиту внешних границ Евросоюза.

Он отметил, что Будапешту пока не удалось согласовать с Брюсселем новые правила, которые позволяли бы эффективно охранять венгерскую границу и одновременно соответствовать законодательству ЕС.

Премьер также подтвердил намерение добиваться отмены решения Суда Евросоюза от 2024 года, согласно которому Венгрия должна выплачивать по 1 млн евро в сутки за отказ соблюдать общеевропейские нормы приема беженцев и мигрантов.

Ранее Мадьяр обвинил руководство Евросоюза в несправедливом отношении к Будапешту из-за позиции страны по нелегальной миграции.