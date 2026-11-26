Москва26 нояВести.Верховный суд РФ предотвратил выселение матери участника СВО из единственного жилья из-за договора займа. Об этом сообщается на сайте инстанции.
По данным суда, житель Новосибирской области заключил договор займа под залог квартиры. Деньги он в срок не вернул, и кредитор обратился в суд. Первая инстанция решила, что должник, которому сообщили о времени и месте судебного разбирательства, не привел основания для отказа в выдаче исполнительного листа, и кассация поддержала решение.
Мать новосибирца обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Она объяснила, что ее сын пропал без вести в зоне СВО.
Коллегия по гражданским делам ВС России отменила принятые судебные акты и отказала в принудительном исполнении решения третейского судаговорится в сообщении
Уточняется, что заявительница не участвовала в деле и не являлась стороной третейского соглашения, при этом в результате судебных постановлений лишилась единственного жилья. Она инвалид первой группы, передвигается только на коляске и нуждается в услугах соцработника.