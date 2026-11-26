Верховный суд предотвратил выселение матери участника СВО из квартиры Верховный суд РФ не позволил выселить из квартиры мать участника СВО

Москва26 ноя Вести.Верховный суд РФ предотвратил выселение матери участника СВО из единственного жилья из-за договора займа. Об этом сообщается на сайте инстанции.

По данным суда, житель Новосибирской области заключил договор займа под залог квартиры. Деньги он в срок не вернул, и кредитор обратился в суд. Первая инстанция решила, что должник, которому сообщили о времени и месте судебного разбирательства, не привел основания для отказа в выдаче исполнительного листа, и кассация поддержала решение.

Мать новосибирца обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Она объяснила, что ее сын пропал без вести в зоне СВО.

Коллегия по гражданским делам ВС России отменила принятые судебные акты и отказала в принудительном исполнении решения третейского суда говорится в сообщении

Уточняется, что заявительница не участвовала в деле и не являлась стороной третейского соглашения, при этом в результате судебных постановлений лишилась единственного жилья. Она инвалид первой группы, передвигается только на коляске и нуждается в услугах соцработника.