Москва30 сен Вести.Американский портал TWZ сообщил о новом переносном зенитном ракетном комплексе (ПЗРК) "Ива". Авторы материала назвали его "загадочным". Первые кадры с этим вооружением были показаны в репортаже Евгения Попова в программе "Вести недели".

На кадрах Попов спрашивает военного о том, что за оружие у него в руках, на что боец рассказывает, что это ПЗРК "Ива".

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) появился на кадрах российского телевидения, демонстрирующих действия мобильной группы ПВО отметили авторы статьи в TWZ, комментируя репортаж

Внешне это оружие имеет ряд отличий от других вооружений российских семейств ПЗРК, таких как "Игла" и "Верба", уточняется в материале.