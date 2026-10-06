Москва6 окт Вести.Массовый отказ прививать домашних животных после инцидента с вакциной "Мультикан-8" приведет к росту числа опасных заболеваний. Об этом ИС "Вести" заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Наша страна традиционно неблагополучна по бешенству и другим особо опасным заболеваниям, и массовый отказ от вакцинации будет приводить к росту этих заболеваний. Поэтому прививаться надо. К счастью, альтернатива есть, начиная с импорта, это и "Биокан", и "Авангард". Из российских все-таки тоже у нас есть … "Дипентавак", "Гексаканивак" … Есть прививаться чем, не на одном "Мультикане", скажем так, свет сошелся клином