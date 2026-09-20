Москва20 сен Вести.Дизайнерская порода собак помапу, выведенная путем скрещивания шпица и пуделя, появилась не так давно. Уже известно, что в силу особенностей строения челюсти им следует ежедневно поддерживать гигиену полости рта.

Об этом заявила ИС "Вести" ветеринарный врач, анестезиолог, реаниматолог Александра Погодина.

Помапу - обладатели достаточно компактной челюсти, благодаря чему зубы у них располагаются достаточно скученно. Это является предрасполагающим фактором к образованию зубного камня, зубного налета. Для того чтобы профилактировать тяжелые заболевания с зубами, необходимо регулярно поддерживать гигиену ротовой полости - раз в день необходимо чистить зубы сказала Погодина

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