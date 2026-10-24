Москва24 окт Вести.Вице-президент Болгарского олимпийского комитета и глава национальной федерации тхэквондо Слави Бинев был застрелен в Софии. Об этом сообщил телеканал NOVA со ссылкой на полицию страны.

Преступление произошло в столичном районе Павлово. Сообщение о стрельбе поступило в 10.18 по местному времени (совпадает с мск). Спустя семь минут прибывшие медики констатировали смерть Бинева.

Полицию вызвал работник дома погибшего. По его словам, к Биневу пришли неизвестные, после чего раздались выстрелы. Главный секретарь МВД Болгарии Любомир Николов сообщил, что у погибшего выявлены огнестрельные ранения головы.

По подозрению в убийстве три человека были задержаны примерно через час после происшествия. Полицейские обнаружили в сумке одного из подозреваемых оружие, еще от одной единицы избавились до остановки их автомобиля. Двое задержанных носят турецкие имена, третий имеет болгарский паспорт.

По данным следствия, подозреваемые были знакомы с Биневым, который также был предпринимателем, и занимались строительством двух комплексов в Софии. Одной из основных версий убийства рассматривается конфликт из-за финансовых обязательств.

В конце сентября в болгарском Пловдиве убили президента футбольного клуба "Ботев" Илияна Филипова. Отмечалось, что он также имел отношение к транспортно-строительному бизнесу.