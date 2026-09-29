Испанский визовый центр сообщил о повышении сбора для россиян на 1,5 тыс. руб

Визовый сбор в Испанию вырос на 1,5 тыс. рублей Испанский визовый центр сообщил о повышении сбора для россиян на 1,5 тыс. руб

Москва29 сен Вести.Испанский визовый центр BLS обновил тарифы для россиян, визовый сбор вырос примерно на 1,5 тыс. рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Визовый сбор теперь составляет 8 840 руб., он повысился примерно 1,5 тыс. руб. из-за изменения курса евро к рублю. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1 444 руб. говорится в публикации

При этом визовый сбор при подаче на туристическую визу в Испанию для граждан Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Молдавии, Грузии и еще ряда стран составляет 3 438 рублей.

В АТОР со ссылкой на данные туроператоров добавили, что запись на подачу документов на визу в Москве на первую половину октября должна открыться уже в ближайшее время.

Там также напомнили, что заявление на визу в Испанию можно подать не ранее чем за шесть месяцев и не менее чем за 15 дней до поездки. Из-за роста числа заявок срок рассмотрения документов может составить до 45 дней и более.

Об увеличении срока рассмотрения заявлений визовый центр сообщал в начале лета. Задержки объяснялись резким ростом числа обращений на визу.