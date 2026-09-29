Москва29 сенВести.Испанский визовый центр BLS обновил тарифы для россиян, визовый сбор вырос примерно на 1,5 тыс. рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Визовый сбор теперь составляет 8 840 руб., он повысился примерно 1,5 тыс. руб. из-за изменения курса евро к рублю. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1 444 руб.говорится в публикации
При этом визовый сбор при подаче на туристическую визу в Испанию для граждан Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Молдавии, Грузии и еще ряда стран составляет 3 438 рублей.
В АТОР со ссылкой на данные туроператоров добавили, что запись на подачу документов на визу в Москве на первую половину октября должна открыться уже в ближайшее время.
Там также напомнили, что заявление на визу в Испанию можно подать не ранее чем за шесть месяцев и не менее чем за 15 дней до поездки. Из-за роста числа заявок срок рассмотрения документов может составить до 45 дней и более.
Об увеличении срока рассмотрения заявлений визовый центр сообщал в начале лета. Задержки объяснялись резким ростом числа обращений на визу.