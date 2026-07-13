Суд вынес приговор владельцу квест-салона в Махачкале, где погибли две девушки

Владельцу квест-комнаты в Махачкале, где погибли две девушки, вынесли приговор Суд вынес приговор владельцу квест-салона в Махачкале, где погибли две девушки

Москва13 июл Вести.Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор в отношении владельца и двух аниматоров квест-комнаты по делу о смерти двух девушек при прохождении квеста. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Дагестана.

Фигуранты признаны виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц.

В июле 2024 года в Махачкале во время игры в помещении произошло возгорание. От ожогов и отравления угарным газом погибли две участницы квеста. Еще один посетитель получил тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима отмечается в сообщении

Также фигурантам нельзя заниматься организацией квестов на срок два года.