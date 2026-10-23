Москва23 октВести.Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) направила обращение в Минэкономразвития РФ и профильный комитет Госдумы по поводу налогообложения предпринимателей. Они просят не облагать налогом на имущество кадастровую стоимость помещений предпринимателей. Об этом пишут "Ведомости".
Необходимость в этом обращении возникла в конце октября, когда Минфин внес в Госдуму поправки, которые включили ПВЗ в перечень объектов, чьи владельцы должны платить вышеописанные налоги.
По мнению ассоциации, пункты выдачи заказов нельзя приравнивать к торговым объектам. Там лишь принимают, временно хранят и выдают товары, что больше подходит под описание логистических функций.
Власти с конца 2024 года обсуждают устранение правовой неопределенности вокруг ПВЗ. Вступление в силу новых норм значительно увеличит расходы владельцев этого бизнеса.