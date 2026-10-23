Владельцы ПВЗ попросили не облагать их налогом по кадастровой стоимости

Владельцы ПВЗ просят освободить их от налога по кадастровой стоимости Владельцы ПВЗ попросили не облагать их налогом по кадастровой стоимости

Москва23 окт Вести.Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) направила обращение в Минэкономразвития РФ и профильный комитет Госдумы по поводу налогообложения предпринимателей. Они просят не облагать налогом на имущество кадастровую стоимость помещений предпринимателей. Об этом пишут "Ведомости".

Необходимость в этом обращении возникла в конце октября, когда Минфин внес в Госдуму поправки, которые включили ПВЗ в перечень объектов, чьи владельцы должны платить вышеописанные налоги.

По мнению ассоциации, пункты выдачи заказов нельзя приравнивать к торговым объектам. Там лишь принимают, временно хранят и выдают товары, что больше подходит под описание логистических функций.

Власти с конца 2024 года обсуждают устранение правовой неопределенности вокруг ПВЗ. Вступление в силу новых норм значительно увеличит расходы владельцев этого бизнеса.