Москва28 окт Вести.Владелец московского агентства "Проспект недвижимости" Андрей Соболев погиб во время отдыха в Таиланде при спасении 15-летнего юноши. Об этом сообщает MK.RU.

42-летний предприниматель находился в туристической поездке с супругой и коллегами. Услышав крики о помощи, он бросился в море, чтобы вытащить тонущего парня. Соболев сумел вытолкнуть подростка на берег, но сам наглотался воды и потерял сознание.

Очевидцы вытащили его на сушу, медики пытались провести реанимацию, но спасти мужчину не удалось. У погибшего осталась 13-летняя дочь от первого брака.