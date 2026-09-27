Владелец парикмахерской в Нью-Йорке рассказал о разговорах с Лавровым

Владелец парикмахерской в Нью-Йорке рассказал, о чем говорил с Лавровым Владелец парикмахерской в Нью-Йорке рассказал о разговорах с Лавровым

Москва27 сен Вести.Владелец парикмахерской в центре Манхэттена в Нью-Йорке Энрике Перальта общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда тот приходил стричься, больше о детях, чем о политике.

Об этом он рассказал в комментарии для ИС "Вести".

По словам владельца барбершопа, у него сделано много фотографий со знаменитостями. Лавров посещал заведение еще когда работал постпредом России при ООН, а также бывал во время министерских поездок в Нью-Йорк.

Мы о политике не говорим. Я политику не понимаю. Ну как? Понимаю конечно, просто мы на эту тему не говорим. Они профессионалы, а я парикмахер сказал Перальта

26 августа российский министр иностранных дел провел пресс-конференцию в штаб-квартире ООН на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН по итогам недели высокого уровня. Мероприятие вызвало большой интерес у журналистов.