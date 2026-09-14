Владелец сети фастфуда "Русский аппетит" оказался в колонии за подкуп Владельца сети фастфуда "Русский аппетит" приговорили к семи годам за взятку

Москва14 сен Вести.Андрей Прытыкин, владелец сети фастфуда "Русский аппетит", приговорен к семи годам колонии за попытку дать взятку. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, в 2020 году предприниматель попытался через подкуп обеспечить себе победу на выборах в Воронежскую областную думу.

Коминтерновский райсуд Воронежа признал 59-летнего председателя совета директоров группы компаний "Русский аппетит" и экс-депутата местной областной думы Андрея Прытыкина виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему назначено семь лет колонии строгого режима со штрафом в 1,25 млн руб говорится в публикации

Как выяснил суд, кандидаты в городскую думу Воронежа в 2020 году заплатили около 7 млн рублей главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его заместительнице Светлане Васьковой. Все кандидаты были избраны, хотя фактически Бавыкин и Васькова ничего не сделали для их победы и просто забрали деньги себе.

Экс-глава управы был приговорен к десяти годам колонии, его заместительница – к пяти. Оба осуждены за мошенничество. При этом Бавыкин отрицал свою вину, а Васькова созналась в содеянном.

Восемь депутатов, избранных на тех выборах, признались в даче взяток, заявив, что боялись проиграть выборы. Их освободили от уголовной ответственности. Прытыкин же отрицал свою вину вплоть до ареста. Когда его заключили под стражу, он сознался в том, что заплатил руководству управы, но уже после победы на выборах.