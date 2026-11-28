Москва28 нояВести.Власти индонезийского острова Бали меняют систему учета иностранных граждан, проживающих на виллах и в отелях. Корректировки призваны повысить оперативность выявления нарушений сроков пребывания на острове.
Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Генерального директората иммиграции на Бали.
Совершенствуется система уведомления о пребывании иностранцев, которой пользуются управляющие объектами размещения и виллами, и объединяются данные о пересечении границы. Это позволяет быстрее выявлять иностранцев, у которых истекает или уже истек разрешенный срок пребыванияпояснили в ведомстве
Также власти усилят надзор за теми, кто обеспечивает пребывание иностранцев на острове и их трудоустройство, отметил собеседник агентства.
Граждане России, имеющие визу, могут находиться в Индонезии до 30 дней и могут один раз продлить действие визы на аналогичный срок.
Ранее стало известно, что власти Бали открыли охоту на российских туристов с помощью искусственного интеллекта.