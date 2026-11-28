На Бали меняют систему учета иностранных постояльцев вилл и отелей

Власти Бали ужесточают контроль за иностранцами, проживающими в отелях На Бали меняют систему учета иностранных постояльцев вилл и отелей

Москва28 ноя Вести.Власти индонезийского острова Бали меняют систему учета иностранных граждан, проживающих на виллах и в отелях. Корректировки призваны повысить оперативность выявления нарушений сроков пребывания на острове.

Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Генерального директората иммиграции на Бали.

Совершенствуется система уведомления о пребывании иностранцев, которой пользуются управляющие объектами размещения и виллами, и объединяются данные о пересечении границы. Это позволяет быстрее выявлять иностранцев, у которых истекает или уже истек разрешенный срок пребывания пояснили в ведомстве

Также власти усилят надзор за теми, кто обеспечивает пребывание иностранцев на острове и их трудоустройство, отметил собеседник агентства.

Граждане России, имеющие визу, могут находиться в Индонезии до 30 дней и могут один раз продлить действие визы на аналогичный срок.

Ранее стало известно, что власти Бали открыли охоту на российских туристов с помощью искусственного интеллекта.