Москва13 июн Вести.Власти Берлина инициативой дополнить советские мемориалы табличками, критикующими Иосифа Сталина, пытаются выбить себе политические очки, пишет Berliner Zeitung.

Ранее представители фракций СДПГ и "Зеленых" в палате депутатов Берлина выступили с инициативой о"критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене.

Мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности говорится в статье

Отмечается, что эта инициатива вызвала критику не только в Германии, но и на постсоветском пространстве. Авторы статьи отмечают, что немецкие политики рассматривают советские мемориалы в качестве площадки для своих политических игр.

Ранее МИД РФ заявил, что Украина стала лидером по количеству памятников в честь нацистов.