В Грузии назвали угрозой политику РФ в отношении Абхазии и Южной Осетии

Власти Грузии считают угрозой политику РФ в отношении Абхазии и Южной Осетии В Грузии назвали угрозой политику РФ в отношении Абхазии и Южной Осетии

Москва25 ноя Вести.Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии в своем годовом докладе обозначила политику России в отношении Абхазии и Южной Осетии одной из главных угроз национальной безопасности, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".

Отмечается, что доклад на пленарном заседании грузинского парламента представил глава СГБ Тамаз Борашвили.

Одной из главных угроз национальной безопасности Грузии остается оккупация Абхазии и Цхинвальского региона, представляющая угрозу суверенитету и территориальной целостности страны приводит телеканал слова Борашвили

В сентябре представители Москвы, Сухума и Цхинвала в совместном заявлении потребовали от Грузии юридических гарантий ненападения на республики.

После этого в МИД РФ заявили, что российская сторона установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили, однако подчеркнули, что говорить о скором восстановлении дипотношений еще рано, поскольку для Тбилиси вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии стоит на первом месте в переговорном процессе.