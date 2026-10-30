Власти Ирландии начали подготовку к воссоединению с Ольстером Ирландия запустила процесс подготовки к воссоединению с Северной Ирландией

Москва30 окт Вести.Власти Ирландии запустили подготовку к процессу объединения с Северной Ирландией, сообщает The Irish Times со ссылкой на премьер-министра страны Михола Мартина.

Мартин объявил о создании нового ведомства, которое будет заниматься вопросами подготовки к воссоединению с Ольстером (Северная Ирландия).

Перед новым правительственным органом поставлена задача определить модели и задачи для различных потенциальных вариантов конституционного будущего острова, включая объединенную Ирландию, состоящую из 32 графств сказал премьер

Среди различных сценариев рассматриваются варианты, что Северная Ирландия останется в составе британского Соединенного Королевства, или же получит автономию как часть единой Ирландии.

Ранее в сентября президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин заявил, что хотел бы увидеть единую Ирландию, а после допустил возможность проведения референдума по объединению острова. После первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум, предусматривающий возможность проведения референдумов о выходе земель из состава Соединенного Королевства.

С момента обретения Ирландией независимости от Великобритании северная часть острова - Ольстер - остался под властью британской короны из-за того, что большинство населения провинции составляли протестанты. В 1998 году было заключено Белфастское соглашение или Соглашение Страстной пятницы, которое предусматривало проведение референдума о воссоединении Ирландии при поддержке большинства жителей обеих территорий. Однако для проведения референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.

Вопрос выхода Северной Ирландии из под власти британского правительства и воссоединения с остальным островом снова стал подниматься в 2022 году, когда ирландская национал-республиканская партия "Шинн Фейн" одержала победу на североирландских региональных выборах. А в 2024 году данная политическая сила показала лучший результат среди партий региона на выборах в Палату общин Великобритании.