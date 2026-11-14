Москва14 нояВести.Итальянское управление по защите персональных данных оштрафовало компанию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) на 805 млн евро из-за доступа к видео и фото пользователей без их согласия.
Регулятор выяснил, что фото и видео из галереи пользователей Android использовались Meta без отдельного согласия со стороны владельцев мобильных устройств.
Через приложение Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta) для устройств Android компания получала доступ к фотографиям, видео и соответствующим метаданным, хранящимся на смартфонах итальянских пользователей, не получив на это отдельного согласия и не проинформировав их надлежащим образомотмечается в заявлении регулятора
В документе указано, что в течение 90 дней компания должна отчитаться перед властями Италии о принятых мерах.
Ранее хакеры похитили личные данные 3 млн клиентов крупного японского железнодорожного оператора Keisei Electric Railway.