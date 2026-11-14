Итальянский регулятор оштрафовал Meta более чем на 800 млн евро

Власти Италии оштрафовали Meta более чем на 800 млн евро Итальянский регулятор оштрафовал Meta более чем на 800 млн евро

Москва14 ноя Вести.Итальянское управление по защите персональных данных оштрафовало компанию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) на 805 млн евро из-за доступа к видео и фото пользователей без их согласия.

Регулятор выяснил, что фото и видео из галереи пользователей Android использовались Meta без отдельного согласия со стороны владельцев мобильных устройств.

Через приложение Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta) для устройств Android компания получала доступ к фотографиям, видео и соответствующим метаданным, хранящимся на смартфонах итальянских пользователей, не получив на это отдельного согласия и не проинформировав их надлежащим образом отмечается в заявлении регулятора

В документе указано, что в течение 90 дней компания должна отчитаться перед властями Италии о принятых мерах.

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