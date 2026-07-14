Власти ХМАО рассказали, кому будут отпускать топливо в приоритетном порядке В ХМАО принято решение о приоритетном отпуске топлива оперативным службам

Москва14 июл Вести.Транспорт оперативных и экстренных служб будет заправляться в приоритетном порядке на территории ХМАО – Югры, соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба 14 июля, во вторник. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.

В условиях повышенного спроса приняли решение о приоритетном порядке обслуживания и отпуска топлива оперативным службам: подразделениям МЧС России и Центроспас-Югория, правоохранительным органам, автомобилям скорой помощи, аварийным бригадам коммунальных служб, а также подразделениям, обеспечивающим работу общественного транспорта – городских и межмуниципальных маршрутов написал глава округа в мессенджере МАХ

Кроме того, особое внимание местных властей обращено на отдаленные населенные пункты. Принято решение об отпуске топлива в канистры объемом не более 20 литров, речь идет об обеспечении бытовых нужд и заправки бензопил, генераторов и прочей подобной техники, а также маломерных судов.