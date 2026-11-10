Москва10 ноя Вести.Власти Киевской области поручили усилить режим светомаскировки, заявил глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Поручили коммунальным и жилищным секторам совместно с бизнесом на уровне районов и общин проработать вопросы усиления режима светомаскировки отметил Ткаченко

Власти рассчитывают, что мера окажет положительное влияние на потребление электроэнергии в области.

Украинский эксперт Юрий Корольчук заявил, что отключения электроэнергии на Украине зимой могут длиться до 20 часов в сутки.

Депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал гражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.

Российская армия в ночь на 10 ноября нанесла удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.