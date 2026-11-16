Москва16 ноя Вести.Тело Михала Оксиньского, совершившего теракт в Кракове, не будет захоронено. Останки передадут в медицинский университет для проведения опытов. Об этом журналистам сообщил мэр города Лукаш Гибала.

Тело террориста будет передано для научных и медицинских целей, если после завершения прокурорских мероприятий семья не сообщит о желании его получить сказал Гибала

Гибала уточнил, что останки поступят на медицинский факультет Ягеллонского университета. Вероятность того, что близкие родственники захотят забрать тело для погребения, крайне мала. Перед совершением теракта Оксиньский убил всех своих родных - сестру и родителей.

Седьмого ноября 24-летний мужчина открыл стрельбу из проезжающего автомобиля в центре Кракова. Позже полиция сообщила о шестерых погибших и 16 раненых, среди которых были сотрудники полиции. Нападавший получил ранения при задержании и скончался в госпитале на вторые сутки.