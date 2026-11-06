Власти Курской области рассказали об оперативной обстановке в регионе Губернатор Курской области: за сутки сбито 59 вражеских БПЛА, ранены 2 человека

Москва6 ноя Вести.Российские военнослужащие сбили 59 украинских беспилотников в небе над Курской областью за прошедшие сутки, также в результате украинских атак пострадали два мирных жителя. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Информация предоставлена за период с 09.00 мск 5 ноября до 09.00 мск 6 ноября.

Сбито 59 вражеских беспилотников различного типа. 5 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 6 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Вражеским атакам подверглись Моховое, там ранены два человека, а также Успешное и Культпросвет. Поврежден дом, уничтожены 2 авто.