Власти Курской области рассказали об оперативной обстановке в регионе Губернатор Хинштейн: 267 украинских БПЛА уничтожены в Курской области

Москва8 ноя Вести.Российские военнослужащие за прошедшие сутки сбили 267 украинских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Информация предоставлена за период с 09.00 мск 7 ноября до 09.00 мск 8 ноября.

Сбито 267 вражеских беспилотников различного типа. 25 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атак противника в деревне Луневка незначительно повреждены два дома, газовая труба — восстановительные работы начнутся в ближайшее время.