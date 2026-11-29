Ожидающих пересечения границы с Эстонией в Ленобласти разместили в тепле

Власти Ленобласти разместили в тепле ожидающих пересечения границы с Эстонией Ожидающих пересечения границы с Эстонией в Ленобласти разместили в тепле

Москва29 ноя Вести.Власти Ленинградской области организовали ночные пункты обогрева на пограничном переходе в Ивангороде для ожидающих перехода границы с Эстонией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона, глава Комитета информационной политики Ленобласти Никита Донцов.

На ночь по поручению губернатора дополнительно выставляется автобус — пункт обогрева… Достигнута договоренность, что кафе рядом с погранпереходом переходит на круглосуточный режим: люди смогут ожидать очередь в тепле, греться и принимать пищу. В кафе оборудован детский уголок. По состоянию на 21.00 28 ноября на улице у погранперехода людей нет — все распределены: в кафе, автобус и гостиницы Ивангорода говорится в канале управления пресс-службы правительства Ленобласти в MAX

Как отмечается, в течение дня у погранперехода дежурят бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники местной администрации. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ситуация остается на контроле.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря Эстония планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Россией под предлогом обеспечения безопасности.