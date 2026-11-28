Москва28 нояВести.Власти Эстонии поступают неразумно, решив закрыть проход через пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Об этом ИС "Вести" заявил глава муниципального образования Ивангородское городское поселение Виктор Карпенко.
Своими неразумными действиями они нанесли ощутимый удар по своим же жителям. И я уверен, что позиция жителей крайне негативная в отношении принятия неразумного решения эстонских властейсказал он
С 1 декабря Эстония в одностороннем порядке закроет пункты пропуска на границе с Россией. Будут закрыты все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обещал оказать помощь нашим гражданам, застрявшим на границе.