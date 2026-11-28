В Ивангороде считают неразумными действия Эстонии по закрытию границы

В России назвали неразумными действия Эстонии по закрытию границы В Ивангороде считают неразумными действия Эстонии по закрытию границы

Москва28 ноя Вести.Власти Эстонии поступают неразумно, решив закрыть проход через пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Об этом ИС "Вести" заявил глава муниципального образования Ивангородское городское поселение Виктор Карпенко.

Своими неразумными действиями они нанесли ощутимый удар по своим же жителям. И я уверен, что позиция жителей крайне негативная в отношении принятия неразумного решения эстонских властей сказал он

С 1 декабря Эстония в одностороннем порядке закроет пункты пропуска на границе с Россией. Будут закрыты все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обещал оказать помощь нашим гражданам, застрявшим на границе.